Эксклюзивное интервью с польским военнослужащим Эмилем Чечко 17.12.2021

Военнослужащий Эмиль Чечко снял польский шеврон и отказывается его носить после того как прочитал информацию о себе в польских СМИ. Доходит до того, что его обвиняют в избиении собственной матери. Но мы дадим слово самому Эмилю. Смотрите эксклюзивное интервью польского военнослужащего Агентству теленовостей.