3.38 RUB
3.46 USD
3.63 EUR
НовостныеТок-шоуРасследованияИнтервьюЭкономическиеИнформационно-аналитическиеХроникально-документальныеПознавательныеСпортивныеРазвлекательныеФильмыКонцертыВажные событияАрхив видеогалереи
Эксклюзивное интервью с польским военнослужащим Эмилем Чечко
17.12.2021
Военнослужащий Эмиль Чечко снял польский шеврон и отказывается его носить после того как прочитал информацию о себе в польских СМИ. Доходит до того, что его обвиняют в избиении собственной матери. Но мы дадим слово самому Эмилю. Смотрите эксклюзивное интервью польского военнослужащего Агентству теленовостей.
Выпуски
12 видео
Эксклюзивное интервью с польским военнослужащим Эмилем Чечко17.12.2021
"Как меня подставил муж" - интервью с Дарьей Лосик07.06.2024
Шарендо-Панасюк: "Прошу простить"22.03.2024
Динара Смольская про тяжелый период в карьере, детские воспоминания и первые победы15.12.2023
Иосиф Станевский о вере и костеле без политики23.10.2023
Трудовая миграция: из Франции в Беларусь24.08.2023
Дорога домой. Филипп Давыдов14.07.2023
Интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко информагентству "Синьхуа" и медиакорпорации Китая. Телеверсия27.02.2023
Интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко зарубежным и белорусским СМИ. Телеверсия18.02.2023
Эксклюзивное интервью философа Александра Дугина Белтелерадиокомпании24.10.2022
Интервью с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым02.04.2022
Эксклюзивное интервью с музыкантом и продюсером Сергеем Пархоменко (Серегой)03.05.2021