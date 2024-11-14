Отопительный сезон в Беларуси | Несанкционированные свалки | Прорывы теплотрасс 14.11.2024

В Беларусь уже стартовал отопительный сезон. Много ли было вопросов, нареканий от жильцов? Как быстро удавалось их решать, даже если они были? Тенденция прорывов на теплотрассе, а так же о вывозе мусора и несанкционированных свалках. 💥Подробности смотрите в "Актуальном интервью" с Министром жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадием Трубило.