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План США и ЕС по изоляции России и Беларуси провалился! Итоги саммита БРИКС

27.10.2024

Правительство западных стран само страдает от того, что ввели антибелорусские и антироссийские санкции. Об этом заявил политолог, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. - Уникальность многополярности БРИКС. - Какую роль может сыграть Беларусь в БРИКС? - Создание новой финансовой платежной системы.

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План США и ЕС по изоляции России и Беларуси провалился! Итоги саммита БРИКС