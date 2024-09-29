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Почему блогер Максометр покинул Латвию и как нашел себя в Беларуси?

29.09.2024

Как латвийский блогер Максометр оказался в Беларуси и что стало толчком для переезда? Об этом он рассказал в "Актуальном интервью". ▪️ Какие темы волнуют его аудиторию? ▪️ С какими трудностями он сталкивается в нашей стране? ▪️ Как меняется общественное мнение о русских и белорусах в Латвии?

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Почему блогер Максометр покинул Латвию и как нашел себя в Беларуси?