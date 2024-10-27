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Подготовка молодых спортсменов | Санкции в спорте | Патриотическое воспитание

27.10.2024

Рецепта стать олимпийским чемпионом нет! Об этом заявил Андрей Барбашинский, директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва в проекте "Актуальное интервью". В РГУОР сегодня учатся и преподают порядка 1000 человек. Государство создало все возможности для занятий физической культурой и спортом высших достижений.

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Подготовка молодых спортсменов | Санкции в спорте | Патриотическое воспитание