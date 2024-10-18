Польское беззаконие | Выборы как война за влияние | Планы Польши 18.10.2024

Томаш Шмидт - польский диссидент, экс-судья. Совсем недавно его паспорт был аннулирован в Польше. Об этом и не только мы поговорили в новом выпуске проекта "Актуальное интервью". • Отношение польских властей к народу • Выборы в Польше: кто может претендовать на президентское кресло? • Украинский вопрос • Выборы в Беларуси и попытка на них повлиять