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Развитие фармацевтической отрасли Беларуси | Здравоохранение Беларуси

15.10.2024

РУП "Белмедпрепараты" — 95 лет! - Рынок лекарств. - Стандарт качества GMP. - Работа в условиях санкций. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал гендиректор РУП "Белмедпрепараты" Александр Жадан.

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Развитие фармацевтической отрасли Беларуси | Здравоохранение Беларуси