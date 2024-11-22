Ремонт дорог и мостов | Распределение бюджета | Программа "Дороги Беларуси" 22.11.2024

В 2023 году мы сделали порядка 3000 км дорог. В 2024 мы планируем, что цифра будет более 5000 км дорог. Об этом заявил Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович. 🔺Программа "Дороги Беларуси". Что планировали, что сделали? 🔺Источники финансирования и есть ли чёткий план распределения денег на дорогу? 🔺Ремонт каких трасс будет приоритетным в следующем году? Смотрите "Актуальное интервью" ПРЯМО СЕЙЧАС.