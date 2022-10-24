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Эксклюзивное интервью философа Александра Дугина Белтелерадиокомпании
24.10.2022
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12 видео
Эксклюзивное интервью философа Александра Дугина Белтелерадиокомпании24.10.2022
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Интервью Президента Беларуси А.Г. Лукашенко зарубежным и белорусским СМИ. Телеверсия18.02.2023
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Эксклюзивное интервью философа Александра Дугина Белтелерадиокомпании
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Связь Беларуси и России - историческая!
Подробно об этом говорил Александр Лукашенко с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным.
Путь преодоления санкционной блокады вместе с Беларусью преодолевает и Россия - наш надежный союзник по всем направлениям.
- О чем еще говорил Президент с российским философом, что не попало в СМИ?
- Какие ошибки давно пора признать политикам?
- Как осознание истины приходит в критический момент?
Широкий взгляд на события в мире, белорусско-российские отношения и наше общее будущее - в эксклюзивном интервью философа Александра Дугина Белтелерадиокомпании.