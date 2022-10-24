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Эксклюзивное интервью философа Александра Дугина Белтелерадиокомпании

24.10.2022

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Эксклюзивное интервью философа Александра Дугина Белтелерадиокомпании

Связь Беларуси и России - историческая!

Подробно об этом говорил Александр Лукашенко с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным.

Путь преодоления санкционной блокады вместе с Беларусью преодолевает и Россия - наш надежный союзник по всем направлениям.

  • О чем еще говорил Президент с российским философом, что не попало в СМИ?
  • Какие ошибки давно пора признать политикам?
  • Как осознание истины приходит в критический момент?

Широкий взгляд на события в мире, белорусско-российские отношения и наше общее будущее - в эксклюзивном интервью философа Александра Дугина Белтелерадиокомпании. 

БелтелерадиокомпанияАдександр Дугинэксклюзивное интервью