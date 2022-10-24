Эксклюзивное интервью философа Александра Дугина Белтелерадиокомпании

Связь Беларуси и России - историческая!

Подробно об этом говорил Александр Лукашенко с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным.

Путь преодоления санкционной блокады вместе с Беларусью преодолевает и Россия - наш надежный союзник по всем направлениям.

О чем еще говорил Президент с российским философом, что не попало в СМИ?

Какие ошибки давно пора признать политикам?

Как осознание истины приходит в критический момент?