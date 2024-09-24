Сотрудничество со спасателями Китая | Пожарно-спасательный спорт 24.09.2024

Белорусские спасатели отправятся в Китай обучаться управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом рассказал Первый заместитель министра по по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев. • Когда началось наиболее тесное сотрудничество с МЧС Китая И какие основные направления в совместной работе с ними? • Чем интересуются китайские спасатели у белорусских коллег? • Также о подготовке специалистов, учениях и пожарно-спасательном спорте