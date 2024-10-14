Строительство атомной электростанции в Казахстане. Интересен ли стране белорусский опыт? 14.10.2024

Актуальное интервью с Членом Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергеем Сивец. - Интересен ли Казахстану белорусский опыт в строительстве атомной электростанции? - Может ли белорусская школа содействовать подготовке новых казахских специалистов в данной области? - Двухсторонние отношения между Беларусь и Казахстаном и их дальнейшее развитие?