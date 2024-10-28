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В каком состоянии Западная Беларусь находилась после оккупации польским государством?

28.10.2024

Об этом рассказал научный сотрудник центра военной истории Беларуси института истории НАН Беларуси Павел Жданович. • Что предшествовало собранию в конце октября 1939 года, на котором было принято решение о воссоединении Западной и Восточной Беларуси? • Почему было принято решение передать Литве Вильнюс?

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В каком состоянии Западная Беларусь находилась после оккупации польским государством?