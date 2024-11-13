Заработная плата белорусов на 2025 год | Отраслевые надбавки в здравоохранении 13.11.2024

Найден компромисс по доходам и расходам бюджета следующего года. Об этом мы поговорили с Юрием Селиверстовым - министром финансов Беларуси. - Приоритет последних лет - расходы на дорожное хозяйство - В промышленности и сельском хозяйстве должны быть современные технологии - Более 500 миллионов рублей - это надбавки для педагогов