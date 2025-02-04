Разговор у Президента | Андрей Швед 04.02.2025

Убийство более 4 000 человек! В Минске начнут судить карателя в рамках дела о геноциде белорусов. Сегодня в Беларуси около 100 мест массовых захоронений мирных жителей времен Великой отечественной войны. Об этом рассказал Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. Еще одного карателя, в рамках дела о геноциде белорусского народа, начнут судить в Минске 6 февраля! Обвиняемый Семён Серафимович в годы немецкой оккупации был причастен к смерти более 4 000 человек. Дело насчитывает 30 томов, и по нему проходят 54 свидетеля.