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Разговор у Президента | Андрей Швед
04.02.2025
Убийство более 4 000 человек! В Минске начнут судить карателя в рамках дела о геноциде белорусов. Сегодня в Беларуси около 100 мест массовых захоронений мирных жителей времен Великой отечественной войны. Об этом рассказал Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. Еще одного карателя, в рамках дела о геноциде белорусского народа, начнут судить в Минске 6 февраля! Обвиняемый Семён Серафимович в годы немецкой оккупации был причастен к смерти более 4 000 человек. Дело насчитывает 30 томов, и по нему проходят 54 свидетеля.
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