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"Разговор у Президента". Председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен

26.08.2021

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"Разговор у Президента". Председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен

Отразились ли на производстве санкции и как привлечь в отрасль инвестиции? Еще диалог с торговыми сетями - насколько он успешный? Об этом и не только расскажет глава концерна "Белгоспищепром"