Гостья программы - Лидия Ермошина, Заслуженный юрист Беларуси, экс-председатель ЦИК, член совета старейшин Белорусского союза женщин. - У праздника 8 марта много значений: конфеты, букеты, борьба за права. Что этот день значит лично для Лидии Ермошиной? - Как сегодня проводит время Лидия Михайловна? Не скучает ли по работе? - Думает ли о том, чтобы сесть за мемуары? - Для нее планы Запада в отношении Беларуси всегда были открытой книгой? - Почему в кабинете Лидии Ермошиной никогда не было портрета Александра Лукашенко? - Как с течением времени менялось лицо оппозиции? - О ком из зарубежных партнеров можно вспомнить с благодарностью? - Лозунг о сменяемости власти - это самое уязвимое или самое общее место в наших избирательных кампаниях? - Чувствует ли наша гостья свой личный вклад в формирование политической системы суверенной Беларуси? - Умеет ли прощать обидчиков?

Скажинемолчи | Лидия Ермошина

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