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Скажинемолчи | Виктор Ротченков
04.03.2025
В День милиции гость программы - начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков. - Поговорим о возможных изменениях в ПДД. Все они выносились на общественное обсуждение. По каким пунктам были самые острые и горячие споры? - Какие новшества ожидают "самокатчиков"? Насколько может увеличиться лимит выплат по европротоколу? - Планируется ли дальнейшее ужесточение ответственности и введение новых мер для борьбы с нетрезвыми за рулём? - Как в ближайшее время изменятся автомобильные номерные знаки? - Всегда ли обязательна погоня за нарушителем? Когда допустимо применение оружия? - Как продвинулась Госавтоинспекция в плане цифровизации? - Часто ли граждане обращаются за помощью и благодарят сотрудников ГАИ? - Чем Виктора Ивановича когда-то заинтересовала работа в Госавтоинспекции? Почему служба в ГАИ - это не только ответственно, но и интересно?
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Скажинемолчи | Виктор Ротченков
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