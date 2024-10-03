Татьяна Кулакова - музыкальный продюсер, заместитель директора ООО "Музыкальная медиакомпания" 03.10.2024

Гостья программы - музыкальный продюсер, заместитель директора ООО "Музыкальная медиакомпания" Татьяна Кулакова. • "Музыкальная медиакомпания" появилась в нашей стране сравнительно недавно. Не страшно было выходить на рынок белорусского шоу-бизнеса, где уже функционировали другие продюсерские центры? Чем "Музмедиа" отлична от них? • После 2020 г. в Беларуси наблюдается подъем в музыкальной сфере, появилось много молодых новых артистов. Согласна ли наша гостья, что этот подъем случился благодаря отъезду той ивент-тусовки, которая до 2020 г. ходила по всем каналам и концертам в одном и том же костюме с одной и той же песней? • Почему важно любить своё и применим ли к белорусской музыке и исполнителям Знак качества? • Подопечные "Музмедиа" - артисты самых разных жанров - сегодня выступают на многих концертных площадках. А от каких предложений наша гостья отказывается категорически? • И удалось ли переломить тенденцию не платить белорусским артистам?