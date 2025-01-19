Техническая эволюция зенито-ракетного комплекса "Бук" 19.01.2025

Вопрос обеспечения вооружением остаётся на неизменном контроле Президента. Посыл Главы государства - оснащать нашу армию современным, высокоточным и эффективным оружием. Техника должна обеспечивать подразделениям Вооруженных Сил защищенность, высокую мобильность, управляемость, возможность вести разведку и наносить точные огневые удары на большие расстояния. И у Беларуси появляется "собственное страшное оружие против летательных аппаратов", скажет Президент в 2023 году после первых успешных испытаний собственной ракеты для комплекса "Бук".