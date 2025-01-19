Техническая эволюция зенито-ракетного комплекса "Бук"
19.01.2025
Вопрос обеспечения вооружением остаётся на неизменном контроле Президента.
Посыл Главы государства - оснащать нашу армию современным, высокоточным и эффективным оружием.
Техника должна обеспечивать подразделениям Вооруженных Сил защищенность, высокую мобильность, управляемость, возможность вести разведку и наносить точные огневые удары на большие расстояния.
И у Беларуси появляется "собственное страшное оружие против летательных аппаратов", скажет Президент в 2023 году после первых успешных испытаний собственной ракеты для комплекса "Бук".
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