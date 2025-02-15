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Iснасць | 15.02.2025
15.02.2025
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20 видео
Iснасць | 15.02.202515.02.2025
Iснасць | 08.02.202508.02.2025
Iснасць | 01.02.202501.02.2025
Iснасць | 25.01.202525.01.2025
Iснасць | 18.01.202518.01.2025
Iснасць | 11.01.202511.01.2025
Iснасць | 04.01.202504.01.2025
Існасць | 28.12.202428.12.2024
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Мильковщина | Iснасть21.12.2024
Існасць | Схиархимандрит Митрофан (Ильин)14.12.2024
Існасць | Свято-Николаевский гарнизонный собор г. Брест07.12.2024
Свято-Богоявленский собор в Полоцке30.11.2024
Кафедральный собор Пинского диоцеза23.11.2024
О семье клирика Свято-Георгиевского прихода города Минска Михаила Стрехи16.11.2024
XXХ Международные Кирилло-Мефодиевские Чтения09.11.2024
Храм Святого Духа в поселке Гатово02.11.2024
Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь26.10.2024
Храм святителя Николая Чудотворца12.10.2024
Духовно-просветительский и культурно-образовательный центр Новогрудской епархии05.10.2024
Древняя Троицкая церковь в поселке Телядовичи28.09.2024
Iснасць | 15.02.2025
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