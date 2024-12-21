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Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Мильковщина | Iснасть
21.12.2024
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Мильковщина | Iснасть21.12.2024
Існасць | Схиархимандрит Митрофан (Ильин)14.12.2024
Існасць | Свято-Николаевский гарнизонный собор г. Брест07.12.2024
Свято-Богоявленский собор в Полоцке30.11.2024
Кафедральный собор Пинского диоцеза23.11.2024
О семье клирика Свято-Георгиевского прихода города Минска Михаила Стрехи16.11.2024
XXХ Международные Кирилло-Мефодиевские Чтения09.11.2024
Храм Святого Духа в поселке Гатово02.11.2024
Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь26.10.2024
Храм святителя Николая Чудотворца12.10.2024
Духовно-просветительский и культурно-образовательный центр Новогрудской епархии05.10.2024
Древняя Троицкая церковь в поселке Телядовичи28.09.2024
Свято-Елисаветинский Mонастырь - город Минск21.09.2024
Свято-Духов кафедральный собор г. Минска14.09.2024
Кафедральный костел Успения Святой Девы Марии07.09.2024
Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии31.08.2024
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы24.08.2024
Храм Покрова Пресвятой Богородицы17.08.2024
Костёл Святого Михаила Архангела в Новогрудке10.08.2024
Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского03.08.2024