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Маршрут построен | Борисов
11.01.2025
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20 видео
Маршрут построен | Борисов11.01.2025
Маршрут построен | Жировичи05.01.2025
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Маршрут построен | Витебск21.12.2024
Маршрут построен | Витебск14.12.2024
Маршрут построен | Ошмяны07.12.2024
Каменецкий район | Брестская область01.12.2024
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Маршрут построен | Чериков17.11.2024
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Туров | Гомельская область03.11.2024
Браслав | Витебская область27.10.2024
Смолевичский район | д. Задомля | д. Прилепы19.10.2024
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Берёза | Берёзовский район21.09.2024
Лиозно08.09.2024
Могилёвский район | а.г. Полыковичи | а.г. Межисетки | а.г. Дашковка | а.г Буйничи01.09.2024
Брестская область | г. Кобрин25.08.2024