Белыничский район — белорусский край белых ночей 20.10.2024

Уютный уголок между Минском и Могилевом, где люди работают на благо своей малой родины. Они находят дело жизни по призванию и по душе. От экономики до культуры. Такие разные Белыничи — в репортаже Антона Малюты.