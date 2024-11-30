Древний и современный Чечерск: историческое наследие, вдохновляющая природа | Место для жизни 30.11.2024

Богатое историческое наследие, вдохновляющая природа, впечатляющие виды белорусского Полесья. - Почему Чечерск называют городом князей и королев? - Что привлекает туристов и как местные жители хранят историческое наследие? В рамках традиционной рубрики "Место для жизни" покажем всю палитру жизни района.