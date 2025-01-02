Место для жизни | Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще 02.01.2025

Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще. Сюда приезжают туристы из разных уголков планеты и начинают верить в чудеса. Отправляют корреспонденцию с самыми заветными желаниями, и они исполняются. В проекте "Место для жизни" главный новогодний волшебник показал свою сказочную резиденцию.