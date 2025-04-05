Один день | Евгений Фищук 05.04.2025

Один день | Илона Гончарова 29.03.2025

Один день | Антон Павельев 22.03.2025

Один день | Вадим Богуш 15.03.2025

Один день | Анастасия Ковалева 08.03.2025

Один день | Станислав Коленкович 01.03.2025

Один день | Иван Брюханов 22.02.2025

Один день | Анна Копаченя 15.02.2025

Один день | Алексей Прокопович - генеральный директор МКСК "Минск-арена" 09.02.2025

Один день | Павел Хотеловский 02.02.2025

Один день | Виталий Боярчик 25.01.2025

Один день | Ольга Шуляк - мастер цеха ОАО "Белхудожкерамика" 18.01.2025

Один день | Наталья Дереклеева 11.01.2025