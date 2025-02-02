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Один день | Павел Хотеловский

02.02.2025

Павел Хотеловский - Заместитель начальника НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси

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Один день | Павел Хотеловский

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