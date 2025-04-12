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Один день | Владимир Гусаров12.04.2025
Один день | Евгений Фищук05.04.2025
Один день | Илона Гончарова29.03.2025
Один день | Антон Павельев22.03.2025
Один день | Вадим Богуш15.03.2025
Один день | Анастасия Ковалева08.03.2025
Один день | Станислав Коленкович01.03.2025
Один день | Иван Брюханов22.02.2025
Один день | Анна Копаченя15.02.2025
Один день | Алексей Прокопович - генеральный директор МКСК "Минск-арена"09.02.2025
Один день | Павел Хотеловский02.02.2025
Один день | Виталий Боярчик25.01.2025
Один день | Ольга Шуляк - мастер цеха ОАО "Белхудожкерамика"18.01.2025
Один день | Наталья Дереклеева11.01.2025
Один день | Амвросий (Шевцов) - епископ Борисовский и Марьиногорский04.01.2025
Один день | Татьяна Харлан - начальник бисквитного цеха СП ОАО "Спартак"28.12.2024
Один день | Александр Фенчук - первый заместитель генерального директора РУП "Белгослес"21.12.2024
Один день | Игорь Абрамчик - глава крестьянского хозяйства "Спартан-агро"14.12.2024
Алексей Маринич - директор республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота"08.12.2024
Один день | Лидия Маркович - заведующая филиалом "Музей "Лошицкая усадьба"30.11.2024
Один день | Владимир Гусаров
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