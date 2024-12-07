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Гарик Богомазов - певец, музыкант |23.11.2024
Группа "Божья коровка" | Владимир Воленко и Наталья Шоколадкина16.11.2024
Певец, музыкант, педагог | Виктор Салтыков10.11.2024
Певица, телеведущая, бизнесвумен | Илона Броневицкая02.11.2024
Алексей Глызин - певец, актер, музыкант и радиоведущий, заслуженный артист России26.10.2024
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Александр Маршал - заслуженный артист России12.10.2024
Музыкальная группа | ВИА Самоцветы05.10.2024
Татьяна Буланова - певица, заслуженная артистка Российской федерации28.09.2024
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Денис Пацевич - многодетный отец, певец, бизнесмен, ведущий проекта "Добрый вечер!" 10.08.2024
Блез Пинадель Ташуола - актер Национального академического драматического театра имени Горького03.08.2024
Виктор Крамаренко — заслуженный архитектор Республики Беларусь27.07.2024
Владислава Артюковская - художественный руководитель Молодежного театра эстрады, режиссер20.07.2024
Наталья Советная - писатель, психолог, кандидат психологических наук13.07.2024
Наталья Голубева - писательница, сценарист, кандидат исторических наук06.07.2024
Иван Павлов - актер, сценарист, режиссер22.06.2024
Элеонора Качаловская - Мисс Беларусь-202315.06.2024