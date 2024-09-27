Арендатор из ада! 27.09.2024

Сожгла диван, испортила стены и затопила соседей. Истец требует от квартирантки возместить три с половиной тысячи рублей за разрушенную квартиру. Ответчик платить отказывается: утверждает, что повреждения уже были при заселении, а истец просто хочет сделать ремонт за счет арендаторов!