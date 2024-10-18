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Была ли шуба натуральной?!

18.10.2024

Истец сдала в химчистку шубу, а забрала облезший лоскут. Утверждает, что изделие было натуральным, ведь это подарок от богатого ухажёра. Ответчик иск не признаёт, если бы шуба была натуральной, то свой вид она бы не потеряла. Что решил суд?

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Была ли шуба натуральной?!