"Черная магия оказалась светлой" 15.10.2024

Любовное зелье не сработало! Истец заказала приворот, а в результате осталась без мужа и без имущества. Требует вернуть деньги и выплатить моральный ущерб за разрушенный брак. Ответчик с иском согласна: уверена, что клиентка сама виновата в своем разводе!