Здорово здоровым бытьЗдоровьеСила верыБелорусская суперженщинаОдин деньСмысл жизниІснасцьБлиже некудаДачаДело жизни. ВоенпромМаршрут построенМесто для жизниАрсенал РодиныКонтроль качестваТвой городТехнополисСуд решит

"Черная магия оказалась светлой"

15.10.2024

Любовное зелье не сработало! Истец заказала приворот, а в результате осталась без мужа и без имущества. Требует вернуть деньги и выплатить моральный ущерб за разрушенный брак. Ответчик с иском согласна: уверена, что клиентка сама виновата в своем разводе!

Выпуски

20 видео

"Черная магия оказалась светлой"