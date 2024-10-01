Дочь хочет сдать маму в дом престарелых 01.10.2024

Не любви, не тоски, не жалости… Истец требует отменить договор дарения квартиры - утверждает, что после его оформления дочь решила избавиться от родной мамы. Ответчик против - заявляет, что все ее действия - исключительно во благо истца.