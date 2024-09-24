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Довел соседа до инфаркта

24.09.2024

Сосед профессионально играет на нервах истца. Ежедневные громкие звуки этажом выше сильно мешают жизни истца. Причина тому - месть ответчика за отказ в продаже квартиры. Истец требует прекратить проводить подобные музыкальные концерты. Ответчик с иском не согласен. Он намерен сам решать, что и когда ему делать в собственной квартире.

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Довел соседа до инфаркта