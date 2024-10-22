Два брата и одна квартира 22.10.2024

Можно ли выселить из квартиры брата по причине разгульного образа жизни? Родной брат выгнал из собственной квартиры! Истец пришел в суд с требованием устранить препятствия в пользовании жильем. Ответчик просит в иске отказать: заявляет, что выгнал брата из квартиры в благих намерениях.