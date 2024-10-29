Как кошка с собакой 29.10.2024

Любовь разбилась о кирпичный заклад. Супруги построили общий дом, но когда семейная жизнь дала трещину, ответчик разделил имущество, возведя стену из кирпича! Истец требует демонтировать постройку! Ответчик против: считает, что баррикада помогает разделить не только территорию, но и личные границы экс- возлюбленных.