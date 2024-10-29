Хотел жить в тепле, а в итоге - в воде 29.10.2024

Отопление превратилось в затопление. Истец требует оплатить последствия потопа, который случился по из-за некачественного радиатора отопления. Ответчик против: считает, что горе - хозяин неправильно воспользовался оборудованием.