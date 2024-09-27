Здорово здоровым бытьЗдоровьеСила верыБелорусская суперженщинаОдин деньСмысл жизниІснасцьБлиже некудаДачаДело жизни. ВоенпромМаршрут построенМесто для жизниАрсенал РодиныКонтроль качестваТвой городТехнополисСуд решит

Лишился заработка и сна из-за срубленной ветки дерева

27.09.2024

Срубили сук, на котором сидел. Истец годами зарабатывал на продаже груш - но лишился дохода из-за гибели дерева. Уверен, что беда случилась по вине соседа. Ответчик утверждает, что к гибели груши непричастен. Он всего лишь срубил ветку, которая залазила на его участок и загораживала солнце.

Выпуски

21 видео

Лишился заработка и сна из-за срубленной ветки дерева