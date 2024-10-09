Маршрутка в другой город 09.10.2024

Почему маршрутное такси привезло пассажирку в другой город, и кто понесет ответственность за ошибку? Ехала в Браслав, а приехала в Новополоцк. Истец потеряла работу из-за того, что маршрутное такси привезло ее не в тот город. Требует компенсировать расходы на дорогу и выплатить моральный ущерб. Ответчик с иском не согласен - уверен, что пассажирка намеренно села в маршрутку до Новополоцка, чтобы провести день в компании поклонника.