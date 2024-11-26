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Мусорный инцидент
26.11.2024
Истец требует от соседки компенсировать ущерб за упавший забор! Утверждает, что свалка строительного мусора нанесла ей и материальный и моральный вред! Ответчик против: считает, что истец сама спровоцировала обрушение забора!
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