Мусорный инцидент 26.11.2024

Истец требует от соседки компенсировать ущерб за упавший забор! Утверждает, что свалка строительного мусора нанесла ей и материальный и моральный вред! Ответчик против: считает, что истец сама спровоцировала обрушение забора!