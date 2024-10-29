Наследие двоеженца 29.10.2024

Истцу, по завещанию от умершего возлюбленного, досталась квартира, однако, позже выяснилось, что жилплощадь принадлежит не только ей, но и его бывшей жене. Требует понудить бывшую супругу покойного возлюбленного продать долю в квартире. Ответчик с иском не согласна: уверена, что квартира покойного мужа должна принадлежать ей и их общим детям.