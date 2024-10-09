Новая квартира с плесенью 09.10.2024

Новостройка с бонусами в виде сырости и холода. Истец требует заменить окна из-за которых проживание в квартире стало невозможным. Ответчик с иском не согласен: утверждает, что окна установлены качественно, а истец “придирается” только потому, что ей не нравится внешний вид оконных блоков.