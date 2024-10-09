Здорово здоровым бытьЗдоровьеСила верыБелорусская суперженщинаОдин деньСмысл жизниІснасцьБлиже некудаДачаДело жизни. ВоенпромМаршрут построенМесто для жизниАрсенал РодиныКонтроль качестваТвой городТехнополисСуд решит

Новая квартира с плесенью

09.10.2024

Новостройка с бонусами в виде сырости и холода. Истец требует заменить окна из-за которых проживание в квартире стало невозможным. Ответчик с иском не согласен: утверждает, что окна установлены качественно, а истец “придирается” только потому, что ей не нравится внешний вид оконных блоков.

Выпуски

20 видео

Новая квартира с плесенью