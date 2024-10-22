Опороченная фамилия 22.10.2024

Можно ли забрать свою фамилию у бывшей супруги? И кто возместит моральный ущерб, который повлек за собой обиду всего рода? Истец требует взыскать с ответчика моральный вред, в размере 10 000 рублей, за то, что его бывшая супруга порочит честь и достоинство всего фамильного рода. Ответчик с иском категорически не согласна: считает, что истец должен ей доплатить за то, что его фамилию теперь знают миллионы интернет-пользователей!