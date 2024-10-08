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Осталась "в плюсе" после прохождения марафона

08.10.2024

Истец прошла марафон личностного роста, но вместо уверенности и стройности обрела лишние килограммы и комплексы. Требует вернуть полную стоимость курса. Ответчик иск не признает: утверждает, что ученица сама виновата в отсутствии результата.

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Осталась "в плюсе" после прохождения марафона