Осталась "в плюсе" после прохождения марафона 08.10.2024

Истец прошла марафон личностного роста, но вместо уверенности и стройности обрела лишние килограммы и комплексы. Требует вернуть полную стоимость курса. Ответчик иск не признает: утверждает, что ученица сама виновата в отсутствии результата.