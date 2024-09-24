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От любви до ненависти – один кредит
24.09.2024
Девушка взяла на себя кредитные обязательства молодого человека, так как считала, что они с любимым готовятся к свадьбе. Однако, получив крупную сумму на руки, жених сбежал. Забрав с собой не только деньги, но и веру в любовь. Ответчик с иском не согласен: считает, что обещать - не значит жениться, а девушка деньгами поплатилась за то, что жестоко с ним поступила. Решение суда.
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