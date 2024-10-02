Паспортный развод 02.10.2024

Развод вместо отпуска. Истец требует от турагентства вернуть 11 тысяч рублей за несостоявшееся путешествие. Утверждает, что менеджер порвала его паспорт и разрушила отношения с женой. Ответчик свою вину не признает: компания предлагала оперативно восстановить документы, но клиент отказался - потому что… сам не хотел ехать в отпуск с супругой.