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Под честное слово

09.10.2024

Истец заплатил бабушке за благоустройство дачи взамен на лакомый кусочек в наследстве, но обнаружил в завещании и других претендентов на имущество. Требуют от пенсионерки вернуть 12.000 руб, вложенные в ремонт. Ответчик иск не признаёт. Уверена, что внук преувеличил и свои расходы и её обещания.

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Под честное слово