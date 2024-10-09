Под честное слово 09.10.2024

Истец заплатил бабушке за благоустройство дачи взамен на лакомый кусочек в наследстве, но обнаружил в завещании и других претендентов на имущество. Требуют от пенсионерки вернуть 12.000 руб, вложенные в ремонт. Ответчик иск не признаёт. Уверена, что внук преувеличил и свои расходы и её обещания.