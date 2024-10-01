Подала в суд из-за кровати, которая не влезла! 01.10.2024

Дыра в семейном гнёздышке… Истец заказала кровать, но вместе с ней получила дизайнерский вырез в межкомнатной двери. Требует переделать мебель и вернуть деньги за испорченную дверь. Ответчик свою вину не признает: утверждает, что сделал свою работу качественно и выполнил все пожелания заказчицы!