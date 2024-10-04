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Подарили на свадьбу бывшего мужа

04.10.2024

Искусство требует жертв. Истец заявляет, что портрет бывшего жениха испортил ее свадьбу! Требует расторгнуть договор с художником и вернуть деньги за картину. Ответчик против: заказчица так часто меняла женихов, что он просто не успевал переделывать портреты.

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Подарили на свадьбу бывшего мужа