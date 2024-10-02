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Подарок раздора

02.10.2024

Подарила, но передумала. Истец требует отменить договор дарения. Утверждает, что внучка заполучила его хитростью, а сразу после подписания документов исчезла из жизни бабушки. Ответчик против: утверждает, что бабушка оформила дарственную по своему желанию, но передумала под влиянием новой подруги.

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Подарок раздора