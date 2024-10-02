Подарок раздора 02.10.2024

Подарила, но передумала. Истец требует отменить договор дарения. Утверждает, что внучка заполучила его хитростью, а сразу после подписания документов исчезла из жизни бабушки. Ответчик против: утверждает, что бабушка оформила дарственную по своему желанию, но передумала под влиянием новой подруги.